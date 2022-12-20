Петров, Козловский и Бурунов перевоплотились в Труса, Балбеса и Бывалого в музыкальной сказке

Создатели проекта уверены: увлекательные приключения любимых героев советских мультфильмов не оставят равнодушными не только юных зрителей, но и их родителей. В оформлении спектакля использовались лучшие образцы отечественной моды и стиля, а декорации и съемка создавались при помощи самых передовых технологий, которые на данный момент имеются в арсенале отечественных телевизионщиков.

«Я очень благодарен за такую возможность, — говорит актер Сергей Бурунов. — Во-первых, мы все встретились в таком составе — это очень здорово. Вероятность того, что мы раньше могли встретиться и поработать вместе равна нулю. Тем более таким составом так похулиганить — должно получиться, на мой взгляд, очень обаятельно. Шалости, хулиганство, но очень правильное, с хорошей иронией. Все это сделано с большой любовью и с прекрасными людьми, мы очень здорово проверили эти чудесные дни, которые я не забуду».

«По-моему, здорово, что современные дети, которые растут на совсем других сказках, в этот Новый год увидят и Чебурашку, и Гену, и Волка с Зайцем — бесконечно любимых нами, добрых героев советских мультфильмов. Мне бы хотелось, чтобы зрители прочувствовали ту атмосферу искреннего детского веселья, которая была у нас на съемочной площадке», — добавляет Тимофей Трибунцев.

Напомним, 40 лет назад — в 1982 году — фирма грамзаписи «Мелодия» выпустила музыкальную сказку «Происшествие в стране Мульти-Пульти» тиражом 2 миллиона экземпляров. И сегодня киношники решили экранизировать эту чудесную грампластинку, обратившись к максимально широкой аудитории. Это увлекательная попытка реконструировать стилистику телевизионных спектаклей 80-х годов до мельчайших деталей.

Kion покажет эту добрую музыкальную сказку с самого утра 31 декабря.