В кино выйдет космический фильм-катастрофа с Анатолием Белым и Дарьей Мороз

22 декабря в кино выйдет отечественный фильм-катастрофа «Мира». В ролях: Анатолий Белый, Вероника Устимова, Евгений Егоров, Дарья Мороз, Татьяна Догилева, Максим Лагашкин, Кирилл Зайцев, Андрей Смоляков и другие.

Это история о космонавте и его дочери. Девушка успела вырасти, пока ее папа трудится на орбите, для нее он давно уже не родной человек, а просто голос в трубке телефона. Но вдруг на город главной героини обрушивается разрушительный метеоритный дождь. Ей приходится забыть об обиде на отца и, руководствуясь его наставлениями, спасти себя и других людей от новой катастрофы.