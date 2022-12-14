Сериал «Бывшие» закончится хэппи эндом - в кино

22 декабря в кино выйдет суровая мелодрама «Бывшие. Happy End». Это полнометражное (и, надеемся, счастливое) завершение нашумевшего сериала «Бывшие» - про любовь людей с зависимостью.

Главные герои картины – девушка-наркоманка и психолог, который сам прошел долгий путь выздоровления. Они познакомились на реабилитации и влюбились друг друга. И как бы оба они не стремились к трезвости, безумная страсть всегда возвращает их обратно.

Нарезав несколько пробегов по замкнутому кругу в сериале, любовники наконец получат шанс на выздоровление и счастливый конец. Но прежде их ждет еще одно безумное приключение.