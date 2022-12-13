В кино выходит французский детектив от создателя «Лемминга»

15 декабря в российских кинотеатрах выйдет франко-бельгийский детективный триллер «Таинственное убийство». Режиссер картины — Доминик Моль, ранее снявший в этом же жанре картины «Лемминг» (2005), «Монах» (2011) и «Магия зверя» (2019).
По сюжету молодой следователь берется за таинственное дело об убийстве 21-летней девушки, которую сожгли, словно средневековую ведьму. Но чем больше детектив узнает о жизни жертвы и общается с подозреваемыми, тем больше ему кажется, что правда ускользает от него.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Фильм, рассказывающий о нераскрытых делах полиции, основан на нон-фикшн-книге. Он описывает работу следователей, которые порой сталкиваются с невероятно сложными делами. И делает это без вплетения в сюжет мистики, супергеройства и гениальности Шерлока Холмса. Иной раз кажется, что эти детективы и вовсе не найдут убийцу, но тогда разгадка тайны ляжет на плечи зрителя.