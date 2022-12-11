«Вспомнить все» по-русски: в кино выйдет продолжение «Непослушника»

15 декабря в кино выйдет сиквел отечественной комедии «Непослушник» с Виктором Хориняком и Гошей Куценко.

По сюжету, криминальный авторитет приезжает в храм и оставляет огромное пожертвование, чтобы местный настоятель отпустил ему грехи. Однако святой отец неожиданно теряет память, и «операция» по исповеди идет коту под хвост.

Спасать обитель приходится непутевому «монаху» из первой части, который успел стать отцом. Он решает восстановить самые яркие события из насыщенной жизни своего наставника, чтобы вернуть ему память. И для этого собирается постановочная команда не меньше, чем в фильме «Холоп».