«На выдохе»: в кино вышел жизнеутверждающий фильм с Еленой Подкаминской

8 декабря в прокат вышла отечественная драмеди «На выдохе». Это жизнеутверждающий фильм о молодом инвалиде на коляске, которому нанимают в сиделки пацанку из детдома, зарабатывающую на учебу боями без правил. Оба героя крайне разные, но эта встреча меняет жизни обоих.
Картина получила Приз зрительских симпатий на Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня». Елена Подкаминская, сыгравшая мать главного героя, была отмечена Призом имени Александра Абдулова «За лучшую женскую роль в российском дебютном фильме». А молодая актриса Анастасия Самылова получила свою роль «Золотого журавля».
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В фильме также снялись Иван Логинов, Федор Лавров, Дмитрий Овчинников и Кирилл Папин.