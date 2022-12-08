«На выдохе»: в кино вышел жизнеутверждающий фильм с Еленой Подкаминской

8 декабря в прокат вышла отечественная драмеди «На выдохе». Это жизнеутверждающий фильм о молодом инвалиде на коляске, которому нанимают в сиделки пацанку из детдома, зарабатывающую на учебу боями без правил. Оба героя крайне разные, но эта встреча меняет жизни обоих.