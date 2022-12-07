В Сети покажут отцовскую драму Авдотьи Смирновой «Плотник»

9 декабря в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера драмы «Плотник» Авдотьи Смирновой. Этот фильм был показан впервые на кинофестивале «Окно в Европу - 2022», где получил приз зрительских симпатий. Главные роли в картине исполнили Анна Рыцарева, Сергей Уманов и Алексей Филимонов. Посмотреть ее можно будет только на Kion.

По сюжету, в частном доме под Ульяновском мирно живет семья Осиповых. Отец работает плотником за небольшую зарплату, мать занимается воспитанием сына. В день празднования деревянной свадьбы ребенок ударяется головой о лестницу, и на голове мальчика образовывается шишка, которая почему-то не проходит. Местные врачи подозревают рак, и Осиповы не знают, что делать: обследоваться и лечиться в Москве, или ехать за границу? На все это нужны большие деньги, которых у семьи нет.

Судьба ставит перед героями все новые препятствия, от которых сломался бы любой. Но только не он - самый обычный человек, провинциальный плотник.