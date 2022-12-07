В Сети покажут отцовскую драму Авдотьи Смирновой «Плотник»

9 декабря в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера драмы «Плотник» Авдотьи Смирновой. Этот фильм был показан впервые на кинофестивале «Окно в Европу - 2022», где получил приз зрительских симпатий. Главные роли в картине исполнили Анна Рыцарева, Сергей Уманов и Алексей Филимонов. Посмотреть ее можно будет только на Kion.
По сюжету, в частном доме под Ульяновском мирно живет семья Осиповых. Отец работает плотником за небольшую зарплату, мать занимается воспитанием сына. В день празднования деревянной свадьбы ребенок ударяется головой о лестницу, и на голове мальчика образовывается шишка, которая почему-то не проходит. Местные врачи подозревают рак, и Осиповы не знают, что делать: обследоваться и лечиться в Москве, или ехать за границу? На все это нужны большие деньги, которых у семьи нет.
Судьба ставит перед героями все новые препятствия, от которых сломался бы любой. Но только не он - самый обычный человек, провинциальный плотник.
«Сейчас довольно просто забыть о других ежедневных проблемах, с которыми сталкиваются во многих семьях. Проблемы, которые нас продолжают окружать и которые никуда не исчезли. Необходимо обращать на них внимание. Я верю, что после просмотра картины Авдотьи Смирновой у зрителя появится желание жить и продолжать бороться, несмотря ни на что. На мой взгляд, в этом и заключается основная миссия нашего фильма. «Плотник» — это очень глубокое исследование человеческой природы», - говорит Илья Стюарт, продюсер компании Hype Film, которая занималась съемками картины.
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Напомним, Авдотья Смирнова — режиссер с выдающейся фильмографией. В начале карьеры она плотно сотрудничала с Алексеем Учителем, написала сценарии к его лентам «Дневник его жены» (2000) и «Прогулка» (2003). Свою первую полнометражную картину «Связной» сняла в 2006 году и получила приз на кинофестивале «Кинотавр» за лучший дебют. С тех пор ее проекты участвуют в главных российских смотрах и получают самые престижные премии индустрии. В 2022 году она выпустила сериал «Вертинский».
«Плотник» — пятый полнометражный фильм Смирновой. Вместе с ней над сценарием работала известная писательница Марина Степнова, лауреат литературной премии «Большая книга». Этот фильм смотрит на проблему детских болезней под новым углом: как с этим справляются отцы.