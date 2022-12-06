Когда и как в России покажут «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона

Об этом «Бюллетеню кинопрокатчика» рассказали сразу несколько источников на российском рынке. Суть этого соглашения в том, что кинотеатры несут ответственность перед отечественным кино, давая нашим фильмам возможность заработать в новогодние праздники.

К этому договору присоединились все крупные киносети, но небольшие региональные и независимые кинотеатры могут его не поддержать. Напомним, в Америке сиквел «Аватара» выйдет 16 декабря 2022 года.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Издание добавляет, что с 5 января в прокате ожидается шпионский триллер «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Он призван утолить спрос зрителей на боевики.