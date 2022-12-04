В кино выйдет американская комедия «Большой золотой слиток» с Меган Фокс и Энди Гарсиа

8 декабря в российских кинотеатрах стартует прокат американской фэнтези-комедии «Большой золотой слиток». В ней снялись голливудские звезды Энди Гарсиа, Меган Фокс и Оскар Айзек.

По сюжету, таинственный богач сбивает начинающего писателя и в качестве извинения нанимает его для написания своей биографии. Выйдя из больницы, литератор переезжает в дом нового работодателя, знакомится с его сексапильной женой и взрослыми детьми. Однако написание книги постоянно прерывается из-за каких-то мистических событий и галлюцинаций. И тут уже либо главный герой слишком сильно ударился головой, либо его наниматель – не совсем обычный человек.