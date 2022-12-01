Кино для пап и серфингистов: в прокат выйдет фильм «Бегущие за волной» с Люком Хемсвортом

Фильм поднимает проблему отцов и детей с позиции обоих возрастов, говоря о взрослении, любви и прощении. А еще он снят по мотивам реальных событий.

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Главную роль сыграл Люк Хемсворт — старший брат Криса и Лиама Хемсвортов, снимавшийся в сериале «Мир Дикого Запада», а также в фильмах «С днем смерти» и «Убей меня трижды».