Кино для пап и серфингистов: в прокат выйдет фильм «Бегущие за волной» с Люком Хемсвортом

8 декабря в российские кинотеатры ворвется кусочек австралийского лета — в прокат выйдет семейная драма «Бегущие за волной».
Это история об отце и сыне-подростке. Между ними сложные отношения, но оба увлечены серфингом. И когда батя предлагает парню отправиться в отпуск к морю, это должно стать их сближающим путешествием. Но вдруг выясняется, что мужчина просто хотел таким образом скрыться от полиции, которая вот-вот накроет его нелегальный бизнес. И веселая семейная поездка тут же превращается в драму.
Фильм поднимает проблему отцов и детей с позиции обоих возрастов, говоря о взрослении, любви и прощении. А еще он снят по мотивам реальных событий.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Главную роль сыграл Люк Хемсворт — старший брат Криса и Лиама Хемсвортов, снимавшийся в сериале «Мир Дикого Запада», а также в фильмах «С днем смерти» и «Убей меня трижды».