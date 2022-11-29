На пути к страху: в кино выходит российский мистический триллер «Омут»

1 декабря в кино выходит российский мистический триллер «Омут».

По сюжету, главная героиня страдает из-за абьюзивных отношений со своим мужем, но уйти от него боится. Девушка находится на грани нервного срыва. Подруги приглашают ее на странный ретрит где-то в российской глубинке, где шаманы якобы помогают взглянуть в глаза своим страхам. Только все это «лечение» очень быстро становится похожим на попадание в секту. Измученная страхом, героиня уже не понимает, кто ее настоящий враг.