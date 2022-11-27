Пропавший из «Голоса» Дмитрий Нагиев найдется в кинотеатрах

1 декабря в кино выйдет российская экшн-драма «На ощупь» с Дмитрием Нагиевым.

Любимец отечественной публики сыграл сурового мужчину, который отдалился от сына и друзей и из-за личных проблем загнал себя в лесную глушь, подальше от всех. Там герой отправляется на охоту за медведем, но из-за несчастного случая теряет зрение. Теперь он остался один на один с дикой природой и собственными страхами, имея возможность опираться только на осязание и чутье.