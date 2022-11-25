Вместо «Топ Ган: Мэверик»: в кино выйдет американский военный боевик «Двойная петля»

1 декабря в российских кинотеатрах выйдет американский военный боевик «Двойная петля». Его продвигают как экшн от продюсеров «Дело храбрых» в стиле «Топ Ган: Мэверик».

По сюжету во время Корейской войны 50-х годов два выдающихся пилота разного цвета кожи заводят настоящую мужскую дружбу. Затем темнокожего аса сбивают на вражеской территории, и командование отказывается снарядить спасательную операцию. Друг пропавшего летчика становится перед нелегким выбором — выполнить приказ или попытаться спасти напарника.