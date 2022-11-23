Без Ришара, но на современный лад: в прокат выйдет ремейк культовой французской комедии «Игрушка»

22 ноября компания-прокатчик «Наше кино» выпустила русский трейлер французского фильма «Новая игрушка» — ремейка культовой комедии игрушка «Игрушка» 1976 года с Пьером Ришаром. Да-да — французы решили переснять свою классику в современных реалиях.
Нас ждет еще одна история неудачника, которому остро нужны деньги. Когда главный герой оказывается почти на дне, его неожиданно выбирает себе в подарок 11-летний сын миллионера. Мужчина соглашается побыть «игрушкой» для избалованного наследника за 2000 евро в день. Чтобы потом понять, что мальчик — совсем не сволочной мажор, ему просто одиноко без внимания отца.
Новую «игрушку» сыграл актер Жамель Деббуз («Ангел-А», «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», «Амели», «Цыпленок с черносливом»), отца-миллионера — Даниель Отой («Приключения Реми», «Девушка на мосту», «Манон с источника», «Прекрасная эпоха»), ну а новым избалованным мальчиком стал юный красавчик Симон Фалю.
Русский постер картины гласит, что главного героя озвучил Михаил Галустян, но в трейлере его пока не слышно.
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Фильм выйдет в российский прокат перед Новым годом — 22 декабря.