Без Ришара, но на современный лад: в прокат выйдет ремейк культовой французской комедии «Игрушка»

Новую «игрушку» сыграл актер Жамель Деббуз («Ангел-А», «Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра», «Амели», «Цыпленок с черносливом»), отца-миллионера — Даниель Отой («Приключения Реми», «Девушка на мосту», «Манон с источника», «Прекрасная эпоха»), ну а новым избалованным мальчиком стал юный красавчик Симон Фалю.

Русский постер картины гласит, что главного героя озвучил Михаил Галустян, но в трейлере его пока не слышно.

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Фильм выйдет в российский прокат перед Новым годом — 22 декабря.