Развод в заснеженной Якутии: в кино выходит драма «Наша зима»

24 ноября в кино выходит российский фильм «Наша зима» (не путать с «Время года зима»). Это семейная драма о супругах, которые устали друг от друга и решили тихо развестись.

Муж и жена думают, что неудачный брак помешал им реализовать свои возможности и исполнить мечты. Однако это лишь иллюзия, которую они развеют, когда уже потеряют вторую половинку.

Слоган фильма: «История, в которой каждый узнает себя».