Развод в заснеженной Якутии: в кино выходит драма «Наша зима»

24 ноября в кино выходит российский фильм «Наша зима» (не путать с «Время года зима»). Это семейная драма о супругах, которые устали друг от друга и решили тихо развестись.
Муж и жена думают, что неудачный брак помешал им реализовать свои возможности и исполнить мечты. Однако это лишь иллюзия, которую они развеют, когда уже потеряют вторую половинку.
Слоган фильма: «История, в которой каждый узнает себя».
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Картину снял якутский режиссер Степан Бурнашев, ранее выпустивший драму «Ыт». Его холодная Сибирь в кадре отличается от европейской России. Здесь стоят трескучие морозы, среди которых так трудно сохранить человеческое тепло. Но герои фильма справляются с этим, показывая зрителям, какой разной может быть наша страна.