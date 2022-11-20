Даешь экшн по-американски: в кино выйдет боевик «Идеальное ограбление»

Для тех, кто соскучился по американским боевикам: 24 ноября в российских кинотеатрах выйдет фильм «Идеальное ограбление». В главных ролях - Джонатан Риз Майерс и Эмиль Хирш. Также в нем снялся Майкл Мэдсен («Бешеные псы», «Убить Билла», «Город грехов», «Омерзительная восьмерка»).

По сюжету, в Нью-Йорк привозят дорогущую картину «Мэрилин» Энди Уорхола. Произведение искусства тщательно охраняется – чтобы похитить его, команде профессиональных воров потребуется гениальный план. Который заранее обречен на провал, учитывая, что за портретом охотится целая армия головорезов мафии.