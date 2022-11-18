В кино выходит пронзительная драма о матери и дочери со Снигирь и Варнавой

24 ноября в кино выйдет отечественная драма «Время года зима», в которой снялись Юлия Снигирь, Евгения Добровольская, Екатерина Варнава и Семен Серзин.

У главной героини картины сложные отношения со своей матерью. Однажды родительница пропадает, а затем выясняется, что у нее начались возрастные провалы в памяти. И только в этот драмачный момент девушка начинает сложный путь в понимании своей мамы. И себя самой.