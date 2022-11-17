Ева Грин страдает от проклятия в новом фильме «Дурной глаз»

17 ноября в российских кинотеатрах вышел ирландский мистический триллер «Дурной глаз», в котором снялись голливудские звезды Ева Грин и Марк Стронг.

Главная героиня – дизайнер с, казалось бы, идеальной жизнью, но из-за трагических событий в прошлом ее мучают пугающие видения и внезапные боли. Однажды в доме женщины появляется таинственная филиппинская знахарка, которая легко снимает симптомы «проклятия». Однако вместе со спасительной гостьей в особняке поселилось и нечто зловещее…