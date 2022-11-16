«Ее славное правление»: в кино выйдет документальный фильм о королеве Елизавете II

24 ноября в российских кинотеатрах покажут документальный фильм о жизни британской королевы Елизаветы II. В этой картине биографы, журналисты и люди, лично знавшие монарха, рассказывают о ней как о правителе и человеке.
Пожертвовала ли королева личным счастьем ради служения своему народу, как она отнеслась к трагедии леди Дианы, как смогла достойно править на протяжении 70 лет и многое другое. Напомним, Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.
«Человек–эпоха, которой удалось выйти замуж по любви, стать матерью четверых детей, сыграть заметную роль в мировой истории и оставить след в сердцах людей всего мира», — говорится в аннотации проекта.
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Не пропустите — документальная картина под названием «Королева Елизавета II. Ее славное правление» выйдет в кино 24 ноября.