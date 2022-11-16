Тяжело ли работать курьером: в кино выходит российская комедия о жизни доставщика еды

17 ноября в кино выйдет отечественная комедия 16+ «Гриша Субботин», в которой снялись Андрей Рожков, Владимир Шахрин, Дмитрий Брекоткин, Александр Михайлов и множество других актеров.

Главный герой фильма — молодой доставщик еды. Он стал одним из самых быстрых и пунктуальных курьеров Екатеринбурга, чтобы накопить на свою мечту — барабанную установку. Парень обслуживает всех: от криминальных авторитетов до дамочек «с прибабахом». Но есть у него одно свойство, из-за которого юноша постоянно попадает в неприятности. Уж очень он любит бескорыстно помогать людям, по работе и просто так.

И вот в непростой жизни Гриши Субботина появляется еще одна напасть. Расставшись с неверной девушкой, он влюбился в красавицу из аптеки. Теперь у суперкурьера новая цель.