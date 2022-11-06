Современный ковбой: в кино выйдет отечественный неовестерн «Земун»

10 ноября в кино выйдет отечественный мистический неовестерн «Земун» c Евгением Ткачуком в главной роли.
По сюжету, после загадочной гибели отца главный герой возвращается в родную деревню, чтобы уговорить младшего брата поскорее продать совместное наследство местному предпринимателю. Однако чем больше он погружается в происходящее, тем яснее понимает, что ему, брату и наследию семьи угрожает большая опасность, защищаться от которой придется с оружием в руках. Тем временем мужчине все чаще видится Земун – мистическая корова, которая по поверью приходит за душами пастухов после их смерти.
В картине также снялись Иван Решетняк, Олег Ягодин и Екатерина Шумакова. Режиссером и автором сценария выступил Эдуард Жолнин. Продюсер - Алексей Учитель.
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Фильм был снят при поддержке Министерства культуры РФ. Он получил приз от киноведов и кинокритиков на фестивале «Окно в Европу-2021», а также приз зрительских симпатий Забайкальского международного кинофестиваля 2022 года.