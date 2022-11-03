Как сбросить родственников со своей шеи: в кино вышла комедия о женщине зрелого возраста

3 ноября в кино вышла отечественная комедийная мелодрама «Я буду жить» с Евгенией Дмитриевой в главной роли.
Главная героиня картины всю свою жизнь посвятила бывшим мужьям, сыну и дочери. Она всех их содержит и кормит, а близкие принимают это как должное и продолжают помыкать женщиной. Однажды она решила, что хватит это терпеть, - объявила семье, что неизлечимо больна. Но такой смелый ход привел к тому, что родня начала корыстно задумываться о наследстве. И тогда героиня придумала новый радикальный план, как заставить дармоедов слезть с ее шеи и наконец-то повзрослеть.
В картине также снялись Владимир Симонов, Сергей Ланбамин, Анна Старшенбаум, Андрей Мартынов и Екатерина Дегтярева.
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Режиссером выступил Эдуард Бордуков, снявший спортивную драму «На острие» и фантастический сериал «В раю мест нет». Сценарий написала Анна Козлова, работавшая над «Самкой богомола» и «Медиатором».