Боярский, Охлобыстин, Шнуров, Ахеджакова: в кино выходит комедия «Золотые соседи»

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров в комедии «Золотые соседи». Фото: стоп-кадр из фильма 2022 года

Известные актеры вернут зрителей в романтику коммуналок.

3 ноября в кинотеатрах выходит отечественная комедия «Золотые соседи». Не знаем насчет сценария, но актерский состав у фильма точно золотой: Михаил Боярский, Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева, Иван Охлобыстин, Ольга Хохлова, Сергей Шнуров, Семен Стругачев, Георгий Штиль и другие.

По сюжету, жильцы большой коммунальной квартиры в сердце Петербурга мечтают разъехаться, и вот им улыбнулась удача. Один миллионер готов выложить за ветхое жилище приличную сумму, но, по условиям сделки, каждый жилец должен подписать договор с риэлтором, а это оказывается не так просто — не все горят желанием покидать родные стены и «разбивать семью».

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Режиссером и сценаристом выступил Станислав Мареев, ранее выпустивший сериалы «СОБР», «Лютый», «Верю не верю», «Формула преступления» и другие. Сергей Шнуров также выступил одним из композиторов картины.

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