Боярский, Охлобыстин, Шнуров, Ахеджакова: в кино выходит комедия «Золотые соседи»

3 ноября в кинотеатрах выходит отечественная комедия «Золотые соседи». Не знаем насчет сценария, но актерский состав у фильма точно золотой: Михаил Боярский, Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева, Иван Охлобыстин, Ольга Хохлова, Сергей Шнуров, Семен Стругачев, Георгий Штиль и другие.

По сюжету, жильцы большой коммунальной квартиры в сердце Петербурга мечтают разъехаться, и вот им улыбнулась удача. Один миллионер готов выложить за ветхое жилище приличную сумму, но, по условиям сделки, каждый жилец должен подписать договор с риэлтором, а это оказывается не так просто — не все горят желанием покидать родные стены и «разбивать семью».