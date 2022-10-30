Мел Гибсон пытается остановить преступника в прямом эфире в новом триллере

3 ноября в российских кинотеатрах выйдет американский триллер «В эфире» с Мелом Гибсонон. Захватывающая история о радиоведущем, которого в прямом эфире третирует психопат.

По сюжету, эпатажный диджей принимает очередной звонок в свою ночную передачу, и позвонивший фанат заявляет ему, что пробрался в дом звезды радио и взял в заложники его семью. Опасность грозит и сотрудникам радиостанции. Пока все они пытаются вычислить и остановить злоумышленника, диджей, сыгранный 66-летним Мелом Гибсоном, продолжает вести эфир. Ведь главное требование преступника – не прерывать трансляцию.