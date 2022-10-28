Мужское кино: в прокат выходит американская драма «90 футов от дома»

3 ноября в российских кинотеатрах выйдет американский драматический триллер «90 футов от дома». Картина вышла еще в 2019 году, но до нас добралась только сейчас.
По сюжету звезда бейсбола возвращается в родной дом, где ему предстоит встреча с отчимом, который когда-то его избивал. Напряжение между мужчинами и старая обида вполне могут вылиться в убийство. Создатели фильма уверяют, что он основан на реальных событиях.
В картине сыграли актер и рестлер Шон Майклз, а также Эрик Робертс, Адам Хэмптон, Дин Кэйн и другие. Режиссером выступил Бретт Бентман, ранее снявший триллеры «Путь к апокалипсису», «Ночь накануне» и «Тихое озеро».
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