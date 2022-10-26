«Код да Винчи» по-русски: в кино выходит боевик «Либерея: Охотники за сокровищами»

27 октября в кино выходит отечественный приключенческий боевик «Либерея: Охотники за сокровищами». Для тех, кому понравился «Код да Винчи».

По сюжету Либерия — это легендарная библиотека Ивана Грозного, за которой в наше время охотятся могущественные силы. Неожиданно ключ к ней попадает в руки простого парня, который тут же оказывается втянут в череду погонь, интриг и исторических загадок. Вместе с другими искателями древностей он побывает в затерянных и опасных местах, разбросанных по всей России: от Вологды до Нарьян-Мара, на суше, под водой и даже в тайных подземельях Кремля.