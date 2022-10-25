«Звоните Джейн»: в кино выходит драма об аборте с Сигурни Уивер

«Звоните Джейн»

Постер фильма «Звоните Джейн». Фото: кинокомпания «Парадиз»

Кино для тех, кто хочет разобраться в превратностях феминизма.

27 октября в российских кинотеатрах выйдет американская драма «Звоните Джейн», в которой снялись Элизабет Бэнкс, Сигурни Уивер и Кейт Мара.

По сюжету, американка в 60-х годах неудачно забеременела, и теперь плод угрожает ее собственному здоровью. Однако она не может сделать легальный аборт по закону, поэтому обращается со своей проблемой в тайную феминистическую организацию, где за полученную помощь она будет обязана помогать другим женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

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В начале 2022 года картина была представлена на кинофестивале «Сандэнс» и Берлинском кинофестивале, но критики восприняли ее весьма неоднозначно. Теперь и у простых зрителей будет возможность оценить этот фильм о женской взаимопомощи.

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