«Звоните Джейн»: в кино выходит драма об аборте с Сигурни Уивер

27 октября в российских кинотеатрах выйдет американская драма «Звоните Джейн», в которой снялись Элизабет Бэнкс, Сигурни Уивер и Кейт Мара.

По сюжету, американка в 60-х годах неудачно забеременела, и теперь плод угрожает ее собственному здоровью. Однако она не может сделать легальный аборт по закону, поэтому обращается со своей проблемой в тайную феминистическую организацию, где за полученную помощь она будет обязана помогать другим женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.