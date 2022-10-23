Иван Васильевич отправился назад в будущее в новом фильме «Грозный папа»

27 октября в кино выйдет семейная комедия «Грозный папа», в которой царь Иван Васильевич снова оказывается в современности. На этот раз его играет Евгений Гришковец.
По сюжету, Иван Грозный поссорился с сыном и случайно ранил его – как на знаменитой картине Репина. Царь хочет все исправить и решается вернуться назад в прошлое. Однако попадается в наше с вами будущее и сталкивается с семьей неудачливого археолога, у которого тоже наблюдаются проблемы с его детьми-подростками. Вместе им предстоит совершить путешествие, чтобы найти магический гримуар, позволяющий скакать во времени.
В картине также снялись Кирилл Кяро, Елена Сафонова, Михаил Орлов, Игорь Верник и еще несколько актеров из сериала «Игра на выживание».
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