Любовь на берегу Северного моря: в кино выйдет мелодрама «Велга» с Ольгой Бодровой

«Велга»

«Велга». Фото: кадр из трейлера фильма 2022 года

Это одна из первых ролей для дочери Сергея Бодрова.

27 октября в прокат выйдет проникновенная отечественная мелодрама «Велга» с Ольгой Бодровой — экранизация одноименного рассказа Ивана Бунина.

Действие картины разворачивается где-то на берегу Северного моря. Велга и Кирилл — друзья детства, которые, став взрослыми, влюбились друг в друга. Кажется, ничто не способно омрачить их беззаботного, счастливого существования, пока однажды из города не приезжает старшая сестра Велги — Снега.

В фильме также снялись Антон Федосеев, Алексей Гуськов, Сергей Шакуров, Александра Тулинова, Евгения Манджиева, Александр Кононец, Владислав Тирон и другие актеры.

Режиссер — Анастасия Нечаева, ранее снявшая короткометражки «Новые чувства» и «Танцевать нельзя остановиться».

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