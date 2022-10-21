Любовь на берегу Северного моря: в кино выйдет мелодрама «Велга» с Ольгой Бодровой

27 октября в прокат выйдет проникновенная отечественная мелодрама «Велга» с Ольгой Бодровой — экранизация одноименного рассказа Ивана Бунина.
Действие картины разворачивается где-то на берегу Северного моря. Велга и Кирилл — друзья детства, которые, став взрослыми, влюбились друг в друга. Кажется, ничто не способно омрачить их беззаботного, счастливого существования, пока однажды из города не приезжает старшая сестра Велги — Снега.
В фильме также снялись Антон Федосеев, Алексей Гуськов, Сергей Шакуров, Александра Тулинова, Евгения Манджиева, Александр Кононец, Владислав Тирон и другие актеры.
Режиссер — Анастасия Нечаева, ранее снявшая короткометражки «Новые чувства» и «Танцевать нельзя остановиться».
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