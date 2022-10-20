Антон Шагин раскрывает тайны инопланетян в новом фильме

Так, между пришельцами и правительствами сверхдержав назревает конфликт, который может остановить один скептический ученый.

«В мире альтернативной истории, где инопланетный разум диктует, как надо жить, главной темой становится доверие между людьми. Фильм дает почувствовать, чего мы сегодня стоим, чем мы живем и что с нами происходит», — говорит режиссер.