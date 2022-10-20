Антон Шагин раскрывает тайны инопланетян в новом фильме

27 октября в прокат выйдет отечественный фантастический триллер «Петрополис» с Юлией Снигирь и Антоном Шагиным в главных ролях.
Картина Валерия Фокина рассказывает альтернативную историю Земли, в которой человечество на протяжении десятилетий находилось в тайном контакте с могущественным инопланетным разумом.
Так, между пришельцами и правительствами сверхдержав назревает конфликт, который может остановить один скептический ученый.
«В мире альтернативной истории, где инопланетный разум диктует, как надо жить, главной темой становится доверие между людьми. Фильм дает почувствовать, чего мы сегодня стоим, чем мы живем и что с нами происходит», — говорит режиссер.
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21 октября в Александринском театре в Санкт-Петербурге состоится первый показ картины.
А 30 октября в кинотеатре «Октябрь» в Москве пройдет специальный показ с участием кинокритика Дениса Виленкина.