В кино выходит фильм про «Летающего бандита»

Любителям фильмов про ограбления повезло. 20 октября в российских кинотеатрах стартует американский триллер «Бандит», главные роли в котором исполнили Джош Дюамель и Мел Гибсон.

Криминальная картина основана на реальной истории «Летающего бандита» Гилберта Галвана – младшего — одного из самых неуловимых преступников в истории. По сюжету авантюрист ловко меняет личины и быстро перемещается, пользуясь уловками Фантомаса и Остапа Бендера. Он играючи грабит рекордные 59 банков и ювелирных магазинов, водя полицию за нос. Но не может же ему постоянно везти.