В кино выходит фильм для Хеллоуина «Ночь в магазине ужастиков» с Кристофером Ллойдом

Встречаем Хеллоуин весело: 20 октября в российских кинотеатрах стартует американский семейный фильм «Ночь в магазине ужастиков».

По сюжету в городе открывается новый магазин товаров для Хеллоуина, и три подростка пробираются в него ночью, чтобы устроить себе незабываемое приключение. Но, кроме жутких кукол, костюмов и масок, ребята находят внутри неупокоенный призрак злобного богача, который точно устроит им веселую ночку.