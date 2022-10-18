В кино выходит фильм для Хеллоуина «Ночь в магазине ужастиков» с Кристофером Ллойдом

Встречаем Хеллоуин весело: 20 октября в российских кинотеатрах стартует американский семейный фильм «Ночь в магазине ужастиков».
По сюжету в городе открывается новый магазин товаров для Хеллоуина, и три подростка пробираются в него ночью, чтобы устроить себе незабываемое приключение. Но, кроме жутких кукол, костюмов и масок, ребята находят внутри неупокоенный призрак злобного богача, который точно устроит им веселую ночку.
Злодея в мистической картине сыграл неподражаемый Кристофер Ллойд. Также в фильме снялась актриса Рэйчел Ли Кук, известная по музыкальной комедии «Джози и кошечки».
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