В кино выйдет французский мультфильм по книгам автора «Астерикса и Обеликса»

20 октября в российский прокат выйдет французский мультфильм «Маленький Николя», нарисованный по мотивам одноименной детской серии книг писателя Рене Госинни - автора комиксов «Астерикс и Обеликс». Анимационная картина была представлена на Каннском кинофестивале 2022 года.
По сюжету, живут в Париже два друга – писатель и художник. Однажды они однажды придумывают маленького Николя – озорного мальчугана, который любит своих родителей, ходит в школу, проказничает с друзьями и мечтает стать пилотом. Главное качество Николя – умение видеть что-то забавное даже в самых обычных вещах, так что каждый его день наполнен удивительными приключениями.
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Несмотря на упрощенную анимацию, фильм смотрится свежо. Но, прежде чем вести на него ребенка, обратите внимание, что возрастной рейтинг у картины – 12+.
Кстати, в 2009 и 2014 годах выходили игровые фильмы «Маленький Николя» со звездами французского кино.