В кино выйдет французский мультфильм по книгам автора «Астерикса и Обеликса»

20 октября в российский прокат выйдет французский мультфильм «Маленький Николя», нарисованный по мотивам одноименной детской серии книг писателя Рене Госинни - автора комиксов «Астерикс и Обеликс». Анимационная картина была представлена на Каннском кинофестивале 2022 года.

По сюжету, живут в Париже два друга – писатель и художник. Однажды они однажды придумывают маленького Николя – озорного мальчугана, который любит своих родителей, ходит в школу, проказничает с друзьями и мечтает стать пилотом. Главное качество Николя – умение видеть что-то забавное даже в самых обычных вещах, так что каждый его день наполнен удивительными приключениями.