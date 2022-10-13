«Обнажи свою свободу»: в кино вышла мелодрама о балерине, пережившей травму и предательство

13 октября в российских кинотеатрах вышел французский фильм, получивший в отечественном прокате название «Шагни вперед». Если эти слова напомнили вам о танцах, то вы не ошиблись — картина именно про них.

В центре сюжета молодая балерина Элиза, которая уже успела покорить балетную сцену. Но однажды ее карьера рушится после предательства близкого человека и досадной травмы, которая закрыла девушке выход на сцену. Героиня вновь обретает веру в себя, уйдя из классических танцев и осваивая современные направления. В общем, если вы живете танцами, этот фильм для вас.