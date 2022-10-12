В кино выходит вестерн от создателя «Красной жары»

13 октября в российских кинотеатрах стартует американский вестерн «Умереть за доллар». В картине снялись такие звезды, как Кристоф Вальц, Рэйчел Броснахэн и Уиллем Дефо.

По сюжету несколько лет назад крутой ковбой посадил за решетку отпетого преступника. Но теперь злодей выходит на свободу и у него большой зуб на старого врага. А в это время главного героя просят разыскать женщину, которая сбежала от своего мужа с темнокожим стрелком. В общем, вестерн в лучших традициях.