«Немного веры в лучшее этой осенью»: в кино выходит фильм «Пассажиры ночи» с Шарлоттой Генсбур

Настоящий подарок для любителей французского кино: 6 октября в кинотеатрах выходит драма «Пассажиры ночи» с Шарлоттой Генсбур и Эммануэль Беар.
По сюжету главная героиня рассталась с мужем и теперь пытается сама выстроить свою жизнь. Поиск нового призвания приводит ее на работу в радиопередачу «Пассажиры ночи», где люди делятся своими непростыми жизненными историями. Однажды в программу звонит бездомная девушка-наркоманка. Ее рассказ трогает работницу радио, и та забирает бродяжку к себе домой. Пока все вокруг пребывают в шоке от такого альтруизма, сын-подросток героини влюбляется в новую «соседку».
«Теплый и глубоко эмпатичный фильм о Париже 80-х, о мечтах и разочарованиях, о силе любви и поддержке друг друга, — анонсирует компания-прокатчик Russian World Vision. — Если вам нужно немного спокойствия и веры в лучшее этой пасмурной осенью, ищите их в полумраке кинозалов на «Пассажирах ночи».
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