«Немного веры в лучшее этой осенью»: в кино выходит фильм «Пассажиры ночи» с Шарлоттой Генсбур

Настоящий подарок для любителей французского кино: 6 октября в кинотеатрах выходит драма «Пассажиры ночи» с Шарлоттой Генсбур и Эммануэль Беар.

По сюжету главная героиня рассталась с мужем и теперь пытается сама выстроить свою жизнь. Поиск нового призвания приводит ее на работу в радиопередачу «Пассажиры ночи», где люди делятся своими непростыми жизненными историями. Однажды в программу звонит бездомная девушка-наркоманка. Ее рассказ трогает работницу радио, и та забирает бродяжку к себе домой. Пока все вокруг пребывают в шоке от такого альтруизма, сын-подросток героини влюбляется в новую «соседку».