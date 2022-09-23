Не только «Бессмертные»: какие еще фильмы оказались пророческими для Сергея Пускепалиса

22 сентября в Ярославле простились с актером Сергеем Пускепалисом. После его трагической гибели все чаще стали говорить о том, что последние фильмы с участием артиста оказались пророческими. Так, в одном из них герой актера говорит, что жить ему осталось месяца три-четыре, в другом умирает в бою, оставив возлюбленную и сына, а в третьем сам играет Ангела смерти.

«Бессмертные»

21 февраля в одном из столичных кинотеатров проходила премьера фильма «Бессмертные» Тиграна Кеосаяна, которую посетил и сам Сергей Пускепалис.

Картина рассказывает о четырех друзьях, которые собираются вместе спустя больше 30 лет после окончания Афганской войны. Помимо Сергея Пускепалиса, главные роли в ней сыграли Юрий Стоянов, Федор Добронравов и Роман Мадянов.

В центре повествования – судьбы четырех друзей, которых объединили события в Афганистане. Спустя много лет они встречаются на Троекуровском кладбище, чтобы помянуть ушедшего из жизни товарища. И параллельно вспоминают свою минувшую молодость, когда в 90-х годах не смогли приспособиться к новой жизни и оказались не нужными своей стране. Но самым тяжелым для друзей стало то, что их наградам никто не верил, а опыт, полученный в Афгане, обесценился.