Не только «Бессмертные»: какие еще фильмы оказались пророческими для Сергея Пускепалиса

22 сентября в Ярославле простились с актером Сергеем Пускепалисом. После его трагической гибели все чаще стали говорить о том, что последние фильмы с участием артиста оказались пророческими. Так, в одном из них герой актера говорит, что жить ему осталось месяца три-четыре, в другом умирает в бою, оставив возлюбленную и сына, а в третьем сам играет Ангела смерти.
«Бессмертные»
21 февраля в одном из столичных кинотеатров проходила премьера фильма «Бессмертные» Тиграна Кеосаяна, которую посетил и сам Сергей Пускепалис.
Картина рассказывает о четырех друзьях, которые собираются вместе спустя больше 30 лет после окончания Афганской войны. Помимо Сергея Пускепалиса, главные роли в ней сыграли Юрий Стоянов, Федор Добронравов и Роман Мадянов.
В центре повествования – судьбы четырех друзей, которых объединили события в Афганистане. Спустя много лет они встречаются на Троекуровском кладбище, чтобы помянуть ушедшего из жизни товарища. И параллельно вспоминают свою минувшую молодость, когда в 90-х годах не смогли приспособиться к новой жизни и оказались не нужными своей стране. Но самым тяжелым для друзей стало то, что их наградам никто не верил, а опыт, полученный в Афгане, обесценился.
Кадр из фильма «Бессмертные»
В финале картины выясняется, что один из друзей – как раз герой Сергея Пускепалиса – тяжело болен раком. И в одной сцене персонаж говорит, что жить ему осталось три-четыре месяца.
Тогда на презентации фильма Сергей Пускепалис рассказывал, что в финале съемок ему было очень жаль расставаться с коллегами по цеху, поскольку за это время актеру очень полюбился коллектив.
«Однажды, когда я выходил из театра Ярославля, которым руковожу, неподалеку как раз гуляли ребята, сыгравшие нас в молодости, - признавался в тот вечер журналистам Сергей Пускепалис. - Тогда мы еще не были знакомы с ними. И вот один из них подскочил ко мне со словами: «Мы – это вы, только в молодости. И он сказал это с таким теплом, что я понял, что было что-то хорошее».
Символично, что лента «Бессмертные» стала последней и в жизни сценариста Ильи Рубинштейна. А спустя день после показа начала проката фильма о разрушенных судьбах участников войны в Афганистане в России началась Специальная военная операция…
«Сердце Пармы»
В рамках 41-го Московского международного кинофестиваля состоялся показ фильма «Сердце Пармы», который должен выйти в широкий прокат в начале октября.
Картина рассказывает историю пермского князя Михаила, на долю которого выпадает множество испытаний: поход на вогулов, кровопролитные сражения и недолгий мир, битва между Московией и Пармой, где решающую роль играет даже не численность противника, а сила воли и дух.
Роль князя Михаила сыграл Александр Кузнецов, известный по фильмам «Кислота» и «Содержанки».
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Кадр из фильма «Сердце Пармы»
Как рассказывал на фестивальной премьере режиссер картины Антон Мегердичев, персонаж Кузнецова – это тот человек, который мальчиком увидел, что такое война, средневековая сеча и получил психологическую травму. Впоследствии он предпочитал решать вопросы преимущественно дипломатическим путем, но не всегда получалось избежать кровопролития. Сергей Пускепалис как раз сыграл наставника князя Михаила – воеводу Полюда.
В финале Полюд гибнет в бою. И в одной из последних сцен мы видим женщину, любившую этого героя, и ее маленького сына. У Сергея Пускепалиса также остались жена и сын. Только взрослый. Как известно, артист погиб в автокатастрофе в тот момент, когда вез гуманитарную помощь военным Донбасса. Тоже в каком-то роде – смерть в бою.
«Портной из Бруклина»
Буквально за неделю до гибели Сергея Пускепалиса в Ярославле прошел предпремьерный показ фильма «Портной из Бруклина», где актер сыграл одну из главных ролей. В основу картины легла пьеса Питера Суэта «Интервью», только ее действие было перенесено в российские реалии.
По сюжету фильма к портному Московицу (Юрий Ваксман) приходит государственный инспектор (Сергей Пускепалис). Между ними завязывается разговор, в ходе которого портной рассказывает о своей жизни. Потом же становится понятно, что инспектор был не просто рядовым сотрудником госведомства, а Ангелом смерти. Ведь после его ухода у главного героя случается сердечный приступ.
Кадр из фильма «Портной из Бруклина»
Возможно, все эти мистические моменты не более как совпадения и не стоит искать в них знаки судьбы. Ведь в кино актерам часто приходится играть свой уход. Но ценность кинематографа состоит и в том, что он отчасти делает людей бессмертными. Ведь только на экране мы можем видеть их всегда живыми.
В прокат выйдет еще несколько фильмов с участием Сергея Пускепалиса. А значит, мы еще раз сможем увидеть его лучезарную улыбку. Хотя бы на экране…