Не та акула: в прокат выходит фильм ужасов «Открытое море: Монстр глубины»

На фоне жутких новостей о нападении акулы на туристов в Египте в кинотеатрах выходит новый ужастик о морских хищниках под названием «Открытое море: Монстр глубины».

Сюжет фильма расскажет о группе девушек, что отправились на экзотический остров в Тихом океане ради катания на байдарках и дайвинга. Однако их идеальный отдых нарушает акула, которая, будто обладая разумом, устроила на девиц настоящую охоту. Ну а там уже, как говорится, кто кого.