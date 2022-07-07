Не та акула: в прокат выходит фильм ужасов «Открытое море: Монстр глубины»

На фоне жутких новостей о нападении акулы на туристов в Египте в кинотеатрах выходит новый ужастик о морских хищниках под названием «Открытое море: Монстр глубины».
Сюжет фильма расскажет о группе девушек, что отправились на экзотический остров в Тихом океане ради катания на байдарках и дайвинга. Однако их идеальный отдых нарушает акула, которая, будто обладая разумом, устроила на девиц настоящую охоту. Ну а там уже, как говорится, кто кого.
Название и постер фильма могут ввести зрителей в заблуждение, что это сиквел блокбастера «Мег: Монстр глубины» 2018 года с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Но это не он, и акула здесь обычных размеров. Продолжение той картины про гигантское чудовище выйдет на экраны в 2023 году.
А текущим летом зрителей ждет австралийский фильм без голливудских звезд. Он выйдет в российский прокат 14 июля.
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