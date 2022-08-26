«Назад в будущее» с российскими школьниками: в кино выйдет фильм «Календарь Ма(й)я»

Фантастическая история напомнит, что беречь время нужно смолоду.
«Календарь Ма(й)я»

«Календарь Ма(й)я». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2022 года

1 сентября в кино выйдет отечественный семейный фильм «Календарь Ма(й)я» — экранизация одноименной повести Виктории Ледерман.

По сюжету 13-летним школьникам на раскопках показывают древний камень с таинственными надписями. Главный хулиган класса рисует на нем мелом сегодняшнее число и не подозревает, что запустил в действие магический календарь. Теперь он и двое его одноклассников живут в обратном порядке, каждое утро возвращаясь в предыдущий день.

Эта магия дает ребятам шанс исправить некоторые ошибки в своем прошлом. Но как им вернуться назад в будущее, пока они совсем не исчезли?

В картине вместе с юными актерами сыграли уже состоявшиеся звезды кино: Федор Добронравов, Анна Уколова, Равшана Куркова, Раиса Рязанова, Юрий Батурин и другие.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  