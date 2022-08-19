Назад в 60-е: в кино выйдет отреставрированная версия байопика о Джиме Моррисоне и The Doors

25 августа в российских кинотеатрах впервые выйдет отреставрированная режиссерская версия фильма The Doors – байопика о легендарной рок-группе и ее фронтмене Джиме Моррисоне.
Сама картина режиссера Оливера Стоуна вышла еще в 1991 году. Но в наше время ее обновили, как в плане видео, а так и в плане звука. Теперь, если пойти на нее в кино, можно получить реальный шанс окунуться в неистовую энергию музыки 1960-х.
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Это история секс-символа и бунтаря, перевернувшего представления о рок-н-ролле и ставшего иконой целого поколения. 25 песен The Doors звучат в хронологической последовательности — от первого альбома к последнему — и создают музыкальный портрет Джима Моррисона и той эпохи.
В фильме снялись Вэл Килмер, Мег Райан, Кайл Маклахлен, Билли Айдол и другие звезды.