На смену Кунг-фу панде в кино придет Пес-самурай

21 июля в российский прокат выходит американская анимационная экшн-комедия «Пес-самурай и город кошек». Если любите пушистых зверьков и восточную боевую культуру, то это стопроцентно ваш фильм.

По сюжету миленький песик Хэнк приходит в город кошек, чтобы стать настоящим самураем, но хвостатые соседи не воспринимают его всерьез. И все же один сэнсэй берется сделать из смельчака доблестного воина. А в скором времени над городом нависает угроза, для противостояния которой нужен настоящий герой.