На смену Кунг-фу панде в кино придет Пес-самурай

21 июля в российский прокат выходит американская анимационная экшн-комедия «Пес-самурай и город кошек». Если любите пушистых зверьков и восточную боевую культуру, то это стопроцентно ваш фильм.
По сюжету миленький песик Хэнк приходит в город кошек, чтобы стать настоящим самураем, но хвостатые соседи не воспринимают его всерьез. И все же один сэнсэй берется сделать из смельчака доблестного воина. А в скором времени над городом нависает угроза, для противостояния которой нужен настоящий герой.
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Одним из режиссеров картины выступил Роб Минкофф, ранее снявший хиты «Король лев» и «Стюарт Литтл».
«Пес-самурай и город кошек» — фривольный коктейль восточной и западной культур. Динамичная комедия с уникальными, уморительно смешными героями, несет важный подтекст о толерантности и самопознании. Эту картину будет интересно и полезно посмотреть всей семьей», — говорит постановщик.
Добавим, что в оригинальной озвучке мультфильма приняли участие Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Сера и Мишель Йео.