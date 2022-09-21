Музыка нас связала: в кино выходит фантастическая мелодрама «Время между нами»

22 сентября в российских кинотеатрах выходит американский романтический фильм «Время между нами».
По сюжету девушка неожиданно теряет своего жениха, но приобретает способность перемещаться в прошлое с помощью кассетного плеера. Она может оказаться в своем теле в тот момент, когда слушала вместе с любимым ту или иную песню на сборнике. Треков должно хватить, чтобы героиня смогла спасти своего мужчину от гибели. Но что если его смерть уже ничто не сможет остановить?
В картине снялись Дэнни Гловер («Смертельное оружие», «Джуманджи: Новый уровень»), Льюис Пуллман («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль», «Топ Ган: Мэверик») и Мэтт Уолш («Мальчишник в Вегасе»). Главная роль досталась 24-летней датской актрисе Кларе Ругор.
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