Мрачные сны Павла Табакова: в кино выходит триллер «Ночной режим»

18 августа в кино выйдет российский триллер «Ночной режим». Это напряженный мрачный фильм, посвященный феномену осознанных сновидений.

По сюжету модный фотограф осужден на пожизненное заключение за убийство четырех своих друзей, которое он совершенно не помнит. В тюрьме к нему во снах начинает являться таинственный мужчина, называющий себя Учителем, и предлагает помощь в поиске настоящего преступника. Вместе они проникнут в подсознание главного героя, но за эту необычную способность придется дорого заплатить.