Москвичка против тайги: в прокат выходит комедия про выживание «Дикая»

23 июня в кино выходит суровая российская комедия «Дикая» (не путать с одноименным американским фильмом 2014 года с Риз Уизерспун).

По сюжету, типичная московская красотка, начинающая карьеру модели, встречает своего «папика», который обещает отвезти ее на частном самолете в Ниццу. Но вместо лазурного берега влюбленная парочка прилетает в Якутию, где по стечению странных обстоятельств незадачливая героиня остается один на один с тайгой.

Телефон не ловит, еды нет, из полезных инструментов в собой только пилочка для ногтей и губная помада. А вокруг голодные комары, свирепые хищники и в придачу лесной пожар начался! А еще у девушки будет песец (имеется в виду лисица).