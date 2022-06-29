Моника Беллуччи собрала свою «Школу волшебства» в новом фильме

Магия и смех ждут зрителей в кинотеатрах.
«Школа волшебства»

Моника Беллуччи в фильме «Школа волшебства». Фото: wnfilms.ru

С 30 июня в российских кинотеатрах стартует итальянский семейный фильм «Школа волшебства» с Моникой Беллуччи.

Волшебные палочки, летающие метлы, заклинания, а главное — школа. Поклонникам «Гарри Поттера» должно понравиться. Хотя это больше сказка.

По сюжету юную девушку хотят сжечь на костре за колдовство. Но бедняжку спасает настоящая ведьма, которая забирает ее в лес, где начинает учить магии вместе с другими детьми. Однако волшебная идиллия быстро заканчивается, когда убежище главных героев находят охотники на ведьм.

Вместе с 57-летней Беллуччи в картине сыграли восходящая звезда итальянского кино и блогер Зои Массенти, а также мастер итальянских комедий Фабио де Луиджи.

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