Моника Беллуччи собрала свою «Школу волшебства» в новом фильме

С 30 июня в российских кинотеатрах стартует итальянский семейный фильм «Школа волшебства» с Моникой Беллуччи.

Волшебные палочки, летающие метлы, заклинания, а главное — школа. Поклонникам «Гарри Поттера» должно понравиться. Хотя это больше сказка.

По сюжету юную девушку хотят сжечь на костре за колдовство. Но бедняжку спасает настоящая ведьма, которая забирает ее в лес, где начинает учить магии вместе с другими детьми. Однако волшебная идиллия быстро заканчивается, когда убежище главных героев находят охотники на ведьм.