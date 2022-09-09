Машков, Бортич, Кяро, Жизневский и другие звезды боятся выглянуть за дверь в новом фильме

15 сентября в кино выйдет российский остросюжетный триллер 18+ «Кто там?».

Трейлер картины не дает четкого представления о сюжете. Ее герои очень разные — миллиардер, пилот самолета, стажер-полицейский, молодая мама и ее дочь. Все их объединяет только одно: к ним в дверь стучится кто-то неизвестный. Почему им так страшно открывать? И что хуже — выглянуть во вне или заглянуть внутрь себя?