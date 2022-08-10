Лиза Арзамасова встала у руля детского лагеря в новом фильме

11 августа в кино выйдет новый российский фильм «Легенды Орленка» с Лизой Арзамасовой.

По сюжету пятеро детей приезжают на отдых в лагерь «Орленок» и оказываются избранными, чтобы исполнить древнее предсказание. Легенды и магия оживают вокруг них, но разве могут обычные школьники бороться против сил зла? Сначала это выглядит как обычный лагерный квест, а затем превращается в противостояние с древней владычицей хаоса.