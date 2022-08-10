Лиза Арзамасова встала у руля детского лагеря в новом фильме

11 августа в кино выйдет новый российский фильм «Легенды Орленка» с Лизой Арзамасовой.
По сюжету пятеро детей приезжают на отдых в лагерь «Орленок» и оказываются избранными, чтобы исполнить древнее предсказание. Легенды и магия оживают вокруг них, но разве могут обычные школьники бороться против сил зла? Сначала это выглядит как обычный лагерный квест, а затем превращается в противостояние с древней владычицей хаоса.
Вместе с Арзамасовой в картине снялась целая плеяда юных актеров, среди них Даниил Муравьев-Изотов («Елки», «Физрук», «Викинг», «Артек. Большое путешествие») и Софья Грузенко («Янычар», «Спроси Марту»).
Режиссером выступила Ольга Беляева, ранее снявшая детский детектив «Опасные каникулы» 2016 года.
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