«Лена и справедливость»: Анна Уколова сыграла несгибаемую русскую женщину

Главная героиня — обычная женщина из провинции. Она втайне мечтает о красивой свадьбе, но ее избранник волею случая лишился паспорта и теперь вместо ЗАГСа с завидной периодичностью попадает в полицейский участок. И теперь уже стало доброй традицией, что Лена вызволяет его, давая взятки некоторым уполномоченным лицам.

Чем не повод разочароваться в жизни? Но Лена — сильная женщина, готовая сражаться за свое счастье, любовь и справедливость хоть каждый день.

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Добавим, что сценарий картины написала Елена Киселева — автор фильма «Дорогие товарищи!», отмеченного на Венецианском кинофестивале, а также премиями «Золотой орел», «Ника» и «Слово».