Легенды боевиков возвращаются: в кино перевыпустят все три части «Неудержимых»

Соскучились по голливудским боевикам и маскулинным героям на большом экране? Тогда эта новость для вас.

18 августа компания-прокатчик «Наше кино» перевыпустит в российских кинотеатрах три части франшизы «Неудержимые». Это история о бесстрашных наемниках, берущихся за самые опасные задания. Она делает ставку не на сложный сюжет, а на количество звезд боевиков, собранных в одном кадре.

В первом фильме 2010 года снялись Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен, Микки Рурк, Джет Ли, Эрик Робертс. Во втором 2012 года к ним присоединились Жан-Клод Ван Дамм, Чак Норрис, Брюс Уиллис и Арнольд Шварценеггер. В третьем 2014 года добавились Антонио Бандерас, Уэсли Снайпс, Мел Гибсон и Харрисон Форд.