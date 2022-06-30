Кристина Асмус покажет свои булки в новой комедии

Для тех, кто не понял, — речь идет о выпечке.
«Булки»

Кристина Асмус в комедии «Булки». Фото: стоп-кадр из трейлера фильма 2022 года

С 7 июня в российских кинотеатрах стартует комедия «Булки» с Кристиной Асмус в главной роли.

Популярная актриса сыграла пекаршу из российской провинции, которую жестоко обманул жених. Поняв, что свадебного путешествия на Бали у нее не будет, девушка психанула и сама отправилась в теплые края. В итоге оказалась на Шри-Ланке без денег, документов и в компании с тремя странными парнями, которые, кажется, не рады такой соседке.

Чтобы хоть как-то привести свою жизнь в норму, героиня обращается к своему единственному стопроцентному таланту — печь булки.

В картине вместе с Кристиной снялись Борис Дергачев, Марк Богатырев, Юлия Топольницкая, Валентина Мазунина и Арсений Робак.

Премьера комедии должна была состояться в марте 2022 года, но затем ее перенесли на лето.

Больше новостей из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  