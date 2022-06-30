Кристина Асмус покажет свои булки в новой комедии

С 7 июня в российских кинотеатрах стартует комедия «Булки» с Кристиной Асмус в главной роли.

Популярная актриса сыграла пекаршу из российской провинции, которую жестоко обманул жених. Поняв, что свадебного путешествия на Бали у нее не будет, девушка психанула и сама отправилась в теплые края. В итоге оказалась на Шри-Ланке без денег, документов и в компании с тремя странными парнями, которые, кажется, не рады такой соседке.

Чтобы хоть как-то привести свою жизнь в норму, героиня обращается к своему единственному стопроцентному таланту — печь булки.